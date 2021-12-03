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Пятница, 3 декабря, 2021
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В Скопинском районе пьяный водитель съехал в кювет, уходя от полицейской погони

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области сотрудники ГИБДД задержали 63-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался уйти от полиции и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Как уточняют правоохранители, водителю на Honda CR-V подали знак об остановке, однако тот не отреагировал. Через несколько мгновений погони мужчина вильнул на дороге и на полной скорости съехал в кювет, проехал по полю врезался в дерево. 

Водитель не пострадал. Освидетельствование показало у него 1,254 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Местного жителя отстранили от управления машиной и составили на него административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. 

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