В Скопинском районе пьяный водитель съехал в кювет, уходя от полицейской погони

В Скопинском районе Рязанской области сотрудники ГИБДД задержали 63-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался уйти от полиции и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как уточняют правоохранители, водителю на Honda CR-V подали знак об остановке, однако тот не отреагировал. Через несколько мгновений погони мужчина вильнул на дороге и на полной скорости съехал в кювет, проехал по полю врезался в дерево.

Водитель не пострадал. Освидетельствование показало у него 1,254 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Местного жителя отстранили от управления машиной и составили на него административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.