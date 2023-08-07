В Скопине задержан подозреваемый в попытке изнасилования студентки

Правоохранители задержали подозреваемого в попытке изнасилования 17-летней студентки в Скопине. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней неизвестный мужчина совершил в ночь с 5 на 6 августа. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

По подозрению в нападении на девушку задержан уроженец Скопина 1982 года рождения, ранее судимый. Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что преступление совершено в километре от дома скопинского маньяка Виктора Мохова. Данные задержанного с данными Мохова не совпадают.

Расследование уголовного дела продолжается.