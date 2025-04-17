В Скопине приведут в порядок водопроводные сети

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о некоторых вопросах, которые ему задали во время приёма граждан в общественной приёмной Президента России.

Житель Скопина Дмитрий обратился с проблемой качества воды в одном из домов на улице Ленина. Он рассказал, что обычно вода нормальная, но бывают дни, когда использовать её просто невозможно. В доказательство Дмитрий привёз бутылку мутной жёлтой воды из крана.

— Будем выделять финансирование и постепенно приводить сети в Скопине в порядок. Поручил зампреду Рустаму Ринатовичу Халикову взять решение вопроса на личный контроль. Всё сразу сделать невозможно, но будем выбирать приоритеты исходя из наибольшего количества людей, которым можно помочь с качеством воды, — написал губернатор.

Также обсудили ремонт участка дороги Князево — Топилы в Скопинском районе. В этом году дорожники временно отремонтируют дорогу. Полноценный ремонт участка запланировали на следующий год.

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