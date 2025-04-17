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Власть и политика

В Скопине приведут в порядок водопроводные сети

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о некоторых вопросах, которые ему задали во время приёма граждан в общественной приёмной Президента России.

Житель Скопина Дмитрий обратился с проблемой качества воды в одном из домов на улице Ленина. Он рассказал, что обычно вода нормальная, но бывают дни, когда использовать её просто невозможно. В доказательство Дмитрий привёз бутылку мутной жёлтой воды из крана.

— Будем выделять финансирование и постепенно приводить сети в Скопине в порядок. Поручил зампреду Рустаму Ринатовичу Халикову взять решение вопроса на личный контроль. Всё сразу сделать невозможно, но будем выбирать приоритеты исходя из наибольшего количества людей, которым можно помочь с качеством воды, — написал губернатор.

Также обсудили ремонт участка дороги Князево — Топилы в Скопинском районе. В этом году дорожники временно отремонтируют дорогу. Полноценный ремонт участка запланировали на следующий год.

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В Скопине приведут в порядок водопроводные сети Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о некоторых вопросах, которые ему задали во время приёма граждан в общественной приёмной Президента России.

Нина Ивановна приехала из села Шаморга Шацкого района. Пенсионерка рассказала, что в селе не хватает медиков, а скорую помощь ждать долго.

— Мы уже построили несколько новых фельдшерско-акушерских пунктов в соседних сёлах. Эту работу продолжим. В Шаморге откроем медкабинет, наладим работу выездных медицинских бригад Шацкой межрайонной больницы. Также поручил минздраву проверить выезды неотложной и скорой помощи в сторону села, — сообщил Павел Малков.

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