В Шиловском районе под Рязанью нашли брошенную в полях машину с кровью в салоне

В Шиловском районе Рязанской области, возле села Сасыкино, обнаружили автомобиль 52-летнего жителя Ульяновской области с кровью в салоне. Сейчас мужчину разыскивает полиция, сообщает “КП-Рязань” по ссылкой на региональный СК.

По данным издания, машину Datsun нашли в поле у просёлочной дороги. В салоне авто следователи увидели кровь, нож, стаканы с водкой и тушёнку. На заднем сиденье находился мобильный телефон, с которого водитель звонил родным и приятелям.

По предварительным данным, мужчина ехал из Московской области в Ульяновскую, однако по дороге что-то произошло. По одной из версий, мужчина выпил и не смог сориентироваться. Ехав по просёлочной дороге, он угодил в канаву и ударился, от чего и появилась кровь.

Сейчас следователи и добровольцы проводят поисковые мероприятия.