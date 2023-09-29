В Шацком районе столкнулись две легковушки и трактор

В четверг, 28 сентября, около 21:15 в Шацком районе на 23-м километре автодороги «Шацк — Сасово — Касимов» попали в ДТП две легковушки и трактор.

19-летний житель Сасово – водитель «Лады Калины», по предварительной информации, столкнулся с «Рено Дастер», которым управляла 45-летняя жительница Шацка. Из-за удара «Рено» столкнулся с трактором «МТЗ-82», водителем которого был 46-летний житель Сасовского района.

Водители «Рено» и «Лады», а также двое ее пассажиров 19-ти и 15-ти лет получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, пишет госавтоинспекция Рязанской области.