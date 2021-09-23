В Северодвинске женщина до смерти замучила кота своей свекрови

Пользователей шокировали видео с пытками рыжего кота Кузи матерью троих детей из Северодвинска, которая выкладывала их в социальной сети «ВКонтакте», пишет 29.ru.

По предварительной версии, женщина проявляла жестокость к животному назло матери своего сожителя. Злоумышленница обвиняла ее в чрезмерной любви к коту и в плохом отношении к ней и ее детям.

В съемках видео с издевательствами принимал участие сожитель женщины. Они били кота по мордочке, вырывали ему усы, прижигали и проткнули нос, сломали лапы и хвост.

Знакомая женщины, которая издевалась над котом, рассказала, что у нее могут быть проблемы с алкоголем.

В региональном УМВД сообщили, что по данной ситуации проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.