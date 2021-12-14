-1.9 C
Рязань
Вторник, 14 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Северодвинске вынесли приговор пожилому мужчине, который подглядывал за женщинами-коллегами в ванной комнате

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В городе Северодвинск Архангельской области осудили 56-летнего местного жителя, который нарушил неприкосновенность частной жизни, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

По данным правоохранителей, мужчина, находясь по месту работы, через просверленные отверстия в помещениях комнаты отдыха, раздевалки и ванной комнаты наблюдал за пятью женщинами-коллегами. 

В своих незаконных действиях он использовал, в том числе, эндоскоп с видеокамерой и дисплеем с выводом изображения. Тем самым он нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевших.

Реклама

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что подглядывал за женщинами из любопытства. Решением судьи ему назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,853ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img