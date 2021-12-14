В Северодвинске вынесли приговор пожилому мужчине, который подглядывал за женщинами-коллегами в ванной комнате

В городе Северодвинск Архангельской области осудили 56-летнего местного жителя, который нарушил неприкосновенность частной жизни, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, мужчина, находясь по месту работы, через просверленные отверстия в помещениях комнаты отдыха, раздевалки и ванной комнаты наблюдал за пятью женщинами-коллегами.

В своих незаконных действиях он использовал, в том числе, эндоскоп с видеокамерой и дисплеем с выводом изображения. Тем самым он нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевших.

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В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что подглядывал за женщинами из любопытства. Решением судьи ему назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.