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Вторник, 18 мая, 2021
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В Северодвинске в боре орудует маньяк с бензопилой

Никита Брыкин
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В лесополосе рядом с речкой Ягорка на землях ООПТ «Сосновый бор острова Ягры» неизвестный уничтожил несколько деревьев, пишет портал «Новости Дня 29».

Представители «Общества Защиты Ягринского Бора» рассказали, что злоумышленник, вооруженный бензопилой, устроил массовый сосновый запил и побросал стволы в лесу.

Общественники утверждают, что охранный статус как не охраняет Ягринский бор. По их мнению, его должны охранять лесники.

Как пишет издание, Ягринский бор находится в ведении властей Северодвинска.

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