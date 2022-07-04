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Понедельник, 4 июля, 2022

В Сети опровергли фейк об обстреле Белгорода российскими войсками

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В Сети опровергли фейк об обстреле Белгорода российскими войсками

В телеграм-канале «Война с фейками» опровергли фейк об обстреле Белгорода российскими войсками.

Ранее глава МВД Украины Антон Геращенко заявил, что ночью 3 июля по городу якобы нанесли удар ВС РФ. При этом он показал фото обломков от ракеты ЗРК «Панцирь».

На снимке изображена первая разгонная ступень зенитной ракеты 57Э6Е, однако она не представляет никакой опасности, поскольку речь идет о пустой «болванке».

Подчеркивается, что в Белгород был обстрелян ракетами «Точка-У» вооруженными силами Украины. Их удалось сбить, вместе с ними на землю падали и обломки российских ракет ПВО, чем и воспользовалась украинская сторона для дезинформации.

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