Понедельник, 17 июня, 2024

В Сасовском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В Сасовском районе на 48-ом километре автодороги «Шацк-Касимов» произошла смертельная авария. О ней сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 15 июня, примерно в 16:30. По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Ямаха». За рулем автомобиля находился 47-летний житель Тамбовской области, за рулем мотоцикла — 48-летний житель Сасова. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

В Сасовском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла

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