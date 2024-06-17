В Сасовском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла

В Сасовском районе на 48-ом километре автодороги «Шацк-Касимов» произошла смертельная авария. О ней сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 15 июня, примерно в 16:30. По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Ямаха». За рулем автомобиля находился 47-летний житель Тамбовской области, за рулем мотоцикла — 48-летний житель Сасова. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.