В Сасово пропала пожилая женщина.
Местонахождение Солодовниковой (Царёвой) Раисы Николаевны 1950 года рождения неизвестно с 23 июля. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.
Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, волосы каштановые с проседью, глаза каре-зелёные.
При себе у женщины была коричневая кожаная сумка.
Отмечается, что жительница Сасово нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.