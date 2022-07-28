Татьяна Проводина

В Сасово пропала пожилая женщина

Фото из группы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Сасово пропала пожилая женщина.

Местонахождение Солодовниковой (Царёвой) Раисы Николаевны 1950 года рождения неизвестно с 23 июля. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, волосы каштановые с проседью, глаза каре-зелёные.

При себе у женщины была коричневая кожаная сумка.

Отмечается, что жительница Сасово нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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