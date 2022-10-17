В Сасово остановили пьяного водителя

На улице Курашова в Сасово дорожные инспекторы остановили 48-летнего нетрезвого водителя. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Экипаж ДПС ГИБДД остановил ВАЗ для проверки водителя. При общении с мужчиной инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,739 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления авто и составили на него административный протокол. Санкция предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Также пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.

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