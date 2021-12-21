В Сасове рецидивистка обокрала пенсионера во время застолья

В городе Сасово Рязанской области полиция задержала 41-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая подозревается в краже 8 тысяч рублей из дома 74-летнего пенсионера, сообщает УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленница пришла в дом потерпевшего вместе со знакомыми. Несмотря на внезапность визита, застолье состоялось. Во время распития алкоголя подозревая начала осматривать жилище и вскоре нашла тайник со сбережениями.

Похищенные деньги женщина затем тратила на покупку спиртного и раздачу долгов. Этот факт вызвал подозрение, ведь раньше она не могла похвастаться стабильным заработком.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.