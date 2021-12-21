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Вторник, 21 декабря, 2021
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В Сасове рецидивистка обокрала пенсионера во время застолья

Александр Ильин
арест

В городе Сасово Рязанской области полиция задержала 41-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая подозревается в краже 8 тысяч рублей из дома 74-летнего пенсионера, сообщает УМВД России по региону. 

По предварительным данным, злоумышленница пришла в дом потерпевшего вместе со знакомыми. Несмотря на внезапность визита, застолье состоялось. Во время распития алкоголя подозревая начала осматривать жилище и вскоре нашла тайник со сбережениями. 

Похищенные деньги женщина затем тратила на покупку спиртного и раздачу долгов. Этот факт вызвал подозрение, ведь раньше она не могла похвастаться стабильным заработком.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. 

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