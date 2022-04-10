7.7 C
Рязань
Воскресенье, 10 апреля, 2022

В Саранске автобус с 48 детьми попал в серьёзную аварию

spot_img
На главнуюНовости мира

В Саранске автобус с 48 детьми попал в серьёзную аварию

Александр Ильин
Фото: МВД по Республике Мордовия

Утром 10 апреля в Саранске автобус «Неоплан» с 48 детьми столкнулся с грузовиком «МАН», сообщает пресс-служба МВД России по региону. 

- Реклама -

ДТП случилось около 7:50 утра на улице Советской при выезде с второстепенной дороги на главную. Автобус перевозил на соревнования по плаванию 55 человек, 48 из которых дети. 

В больницу обращались водитель автобуса, четверо его несовершеннолетних пассажиров, двое пассажиров грузовика. После осмотра их отпустили

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПод Петербургом мужчина провалился в снег и погиб
Комментарии для сайта Cackle