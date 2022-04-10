В Саранске автобус с 48 детьми попал в серьёзную аварию

Утром 10 апреля в Саранске автобус «Неоплан» с 48 детьми столкнулся с грузовиком «МАН», сообщает пресс-служба МВД России по региону.

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ДТП случилось около 7:50 утра на улице Советской при выезде с второстепенной дороги на главную. Автобус перевозил на соревнования по плаванию 55 человек, 48 из которых дети.

В больницу обращались водитель автобуса, четверо его несовершеннолетних пассажиров, двое пассажиров грузовика. После осмотра их отпустили

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства.