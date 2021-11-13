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Суббота, 13 ноября, 2021
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В Сараевском районе поймали пьяного водителя на «Ладе Приоре»

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В селе Можары Сараевского района сотрудники ДПС остановили 25-летнего водителя, который управлял автомобилем ВАЗ-217030 в нетрезвом виде. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

После прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у него обнаружили 0,227 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Молодого человека отстранили от управления транспортом и составили на него протокол об административном правонарушении. 

Ранее в Касимове полиция остановила нетрезвую женщину на Volkswagen. 

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