В Сараевском районе поймали пьяного водителя на «Ладе Приоре»

В селе Можары Сараевского района сотрудники ДПС остановили 25-летнего водителя, который управлял автомобилем ВАЗ-217030 в нетрезвом виде. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

После прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у него обнаружили 0,227 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Молодого человека отстранили от управления транспортом и составили на него протокол об административном правонарушении.

Ранее в Касимове полиция остановила нетрезвую женщину на Volkswagen.