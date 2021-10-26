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Вторник, 26 октября, 2021
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В Касимове полиция остановила нетрезвую женщину на Volkswagen

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В городе Касимов Рязанской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen, которым управляла нетрезвая 41-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Водительницу остановили вблизи дома №17 на улице Луговой. При общении с ней сотрудники обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения. 

Освидетельствование показало 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 

Женщину отстранили от управления автомобилем и составили на неё протокол об административном правонарушении. 

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