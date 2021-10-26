В Касимове полиция остановила нетрезвую женщину на Volkswagen

В городе Касимов Рязанской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen, которым управляла нетрезвая 41-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Водительницу остановили вблизи дома №17 на улице Луговой. При общении с ней сотрудники обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Женщину отстранили от управления автомобилем и составили на неё протокол об административном правонарушении.