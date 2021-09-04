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В Санкт-Петербурге сосед выстрелил 19-летней девушке в лицо из-за графика уборки

Елена Лобанова
В Санкт-Петербурге сосед выстрелил 19-летней девушке в лицо из-за графика уборки
Фото: Pixabay

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В ночь на пятницу, 3 сентября, в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил 19-летней соседке в лицо. Все из-за спора по графику уборки. Об этом сообщает «Мойка 78«. 

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 02:00. В то же время в больницу доставили 19-летнюю уроженку Ленинградской области с огнестрельным ранением лица. Девушку отправили в реанимацию. 

Сосед пострадавшей рассказал, что они вместе пили пиво на кухне в доме №64 на Октябрьской набережной. В какой-то момент речь зашла об уборке квартиры. 

— На тумбочке в коридоре лежал двухствольный пистолет, который принадлежит другому соседу. 21-летний парень взял оружие и пригрозил выстрелить девушке в лицо. Та ему не поверила. Но сосед все же непроизвольно выстрелил, а после сам вызвал скорую и полицию, — говорится в сообщении. 

Правоохранители задержали подозреваемого.

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