В Санкт-Петербурге сосед выстрелил 19-летней девушке в лицо из-за графика уборки

В ночь на пятницу, 3 сентября, в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил 19-летней соседке в лицо. Все из-за спора по графику уборки. Об этом сообщает «Мойка 78«.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 02:00. В то же время в больницу доставили 19-летнюю уроженку Ленинградской области с огнестрельным ранением лица. Девушку отправили в реанимацию.

Сосед пострадавшей рассказал, что они вместе пили пиво на кухне в доме №64 на Октябрьской набережной. В какой-то момент речь зашла об уборке квартиры.

— На тумбочке в коридоре лежал двухствольный пистолет, который принадлежит другому соседу. 21-летний парень взял оружие и пригрозил выстрелить девушке в лицо. Та ему не поверила. Но сосед все же непроизвольно выстрелил, а после сам вызвал скорую и полицию, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого.