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Четверг, 2 сентября, 2021
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В Самарской области отец расправился с насильником своей дочери

Никита Брыкин
В Самарской области отец расправился с насильником своей дочери

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Накануне в лесополосе тело 32-летнего жителя Самары, который подозревается в изнасиловании детей, пишет Telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что злоумышленник надругался над девочками 9 и 11 лет в поселке Прибрежный Красноглинского района.

В полицию обратился его знакомый, который увидел в телефоне мужчины кадры, на которых он принуждал жертву к оральному сексу. Полицейские попытались задержать подозреваемого, но он исчез. Известно, что педофил дружил с семьями своих жертв, что помогло ему втереться в доверие.

В его убийстве признался отец одной из пострадавших. Он нашел извращенца, издевавшегося на его дочерью, раньше полиции. Мужчина утверждает, что педофил сам наткнулся на нож в ходе ссоры.

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