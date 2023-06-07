Среда, 7 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рыбновском районе провели антитеррористические учения

7info

В Рыбновском районе прошли учения по пресечению террористического акта. Подробности сообщила пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Тема тренировки — осуществление первоочередных мер по пресечению угрозы совершения террористического акта на объекте социальной инфраструктуры.

Задействовались силы и средства УФСБ России по Рязанской области, Рязанского территориального гарнизона, ОМВД России по Рыбновскому району, ОВО по Рыбновскому району ВНГ России по Рязанской области, а также сотрудники МЧС и администрации г. Рыбное и Рыбновского района.

Все поставленные цели тренировки успешно выполнены.

В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения
В Рыбновском районе провели антитеррористические учения

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Виталий Артёмов посетил площадку будущей школы в Семчине

Подрядчик планирует начать работы с 5 июля. Сроки выполнения всех этапов работ будут строго контролироваться.

Заключённому рязанской колонии дали новый срок за нацистскую символику

Он признан виновным в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию

480 льготников воспользовались правом на санаторно-курортное лечение в Рязанской области

Рязанцы поправляли свое здоровье в таких санаториях, как: «Солотча», «Прометей», «Краинка», «Зорька», «Анапа», «Виктория», «Кавказ»

На перекрёстке в центре Рязани оборвались троллейбусные провода

По словам очевидца, образуется пробка. На месте работает ремонтная бригада.

Выборы в Рязанскую гордуму назначат на 10 сентября

Решение о назначении выборов принимается представительным органом Рязани не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Миронов призвал правительство поддержать законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей

Принятие инициатив справедливороссов позволит повысить престиж многодетной семьи и добиться «перелома» в демографической ситуации

Новый корпус Рязанского онкодиспансера заработал на полную мощность — министр

В ближайшее в онкоцентре начнут внедрять уникальные для Рязани операционные технологии.

В структуру администрации Рязани внесут изменения

Планируется сделать первым заместителем мэра города заместителя главы, курирующего вопросы капитального строительства.

В мае 2023 года в Рязанской области родились Евпатий и Есения

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена наиболее часто давали новорождённым рязанцам в мае.

8 июня в Рязанской области воздух прогреется до 25 градусов

Ночная температура — от 6 до 11 градусов.

В Скопинском районе Рязанской области наградили лучших социальных работников

В преддверии профессионального праздника соцработников поздравили представители городской и районной администраций.

В Касимовском районе Рязанской области идёт ремонт автодороги

Бригады выполняют устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации