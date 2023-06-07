В Рыбновском районе провели антитеррористические учения

В Рыбновском районе прошли учения по пресечению террористического акта. Подробности сообщила пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Тема тренировки — осуществление первоочередных мер по пресечению угрозы совершения террористического акта на объекте социальной инфраструктуры.

Задействовались силы и средства УФСБ России по Рязанской области, Рязанского территориального гарнизона, ОМВД России по Рыбновскому району, ОВО по Рыбновскому району ВНГ России по Рязанской области, а также сотрудники МЧС и администрации г. Рыбное и Рыбновского района.

Все поставленные цели тренировки успешно выполнены.