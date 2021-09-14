В Рыбновском районе открылся новый животноводческий комплекс. Его посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Новый молочный комплекс ООО «Вакинское Агро» — это вторая очередь масштабного инвестпроекта, который запустили в конце 2013 года. Предприятие рассчитано на 2300 голов, здесь планируют производить 19,6 тысяч тонн молока.

В составе «Вакинское Агро» уже действует роботизированный комплекс на 2100 голов (с самым большим количеством роботов в России и Европе) и реконструированная ферма на 1450 голов. Молоко перерабатывается на собственном заводе, который также расположен в селе Вакино.

Сейчас предприятие входит в тройку региональных лидеров по валовому надою. Здесь производят питьевое молоко, сливки, сметану, творог, кефир, биойогурты и другую кисломолочную продукцию.

В комментариях журналистам губернатор подчеркнул, что в регионе большое внимание придаётся развитию сельского хозяйства, и достигнуты высокие показатели.