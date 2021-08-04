В Рыбновском районе москвичка на Mercedes влетела в Hyundai

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Во вторник, 3 августа, в Рыбновском районе столкнулись Mercedes и Hyundai. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло примерно в 17:10 на 164-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 48-летняя москвичка за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и врезалась в Hyundai. Автомобиль под управлением 30-летнего жителя Пензы остановился на запрещающий сигнал светофора.

— В результате происшествия пострадали пассажиры Mercedes 74 и 50 лет. Пострадавшим оказали медпомощь, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.