Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рыбном подросток угнал у отчима машину и врезался в металлические ворота

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Изображение от nensuria на Freepik

В Рыбном будут судить 16-летнего местного жителя за угон автомобиля и кражу. Подробности приводит Rybnoe.net со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый угнал машину отчима. Не справившись с управлением, подросток въехал в металлические ворота. Затем угонщик вернул машину в гараж.

Также рыбновец похитил у отца мобильный телефон, сдал гаджет в комиссионку, а деньги потратил по своему усмотрению.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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