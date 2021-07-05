В Рыбинске массово жалуются на ужасный запах воды из крана

- Advertisement -

Жители Рыбинска пишут жалобы из-за неприятного запаха от холодной воды из крана, пишет портал ЯрNews.

По словам жителей, решить проблему не помогает даже кипячение, а после стирки в такой воде одежда пахнет болотом.

«Микрорайон Мариевка. Вода не только имеет запах, она и на вкус, как нечто протухшее», – отметил горожанин.

На «Северном водоканале» прокомментировали ситуации, отметив, что причиной запаха может быть цветение Волги из-за аномальной жары.

«Весь день технологи водоканала корректировали и регулировали технологический процесс очистки воды на станциях ОСВ-1 и ОСВ-2. Параллельно велась промывка системы водоснабжения», – пояснили специалисты.

Подчеркивается, что по всем показателям вода соответствует нормам питьевой.