В Ряжске злоумышленник вынес бытовую технику из дома пенсионера

В Ряжске Рязанской области полиция задержала 48-летнего местного жителя, который подозревается в краже крупной бытовой техники из дома 67-летнего соседа. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили следователи, злоумышленник с помощью лома вскрыл дверь в дом пострадавшего, когда тот отсутствовал. Оттуда он вынес 3 цветных телевизора, 2 холодильника и стиральную машину.

Телевизоры подозреваемый разобрал на цветные металлы и радиодетали, холодильники сдал в пункт приёма вторсырья, а стиральную машину оставил себе. Найти мужчину удалось по горячим следам, когда пытался реализовать похищенный металлолом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет колонии.