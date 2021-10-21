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Четверг, 21 октября, 2021
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В Ряжске злоумышленник вынес бытовую технику из дома пенсионера

Александр Ильин

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В Ряжске Рязанской области полиция задержала 48-летнего местного жителя, который подозревается в краже крупной бытовой техники из дома 67-летнего соседа. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Как выяснили следователи, злоумышленник с помощью лома вскрыл дверь в дом пострадавшего, когда тот отсутствовал. Оттуда он вынес 3 цветных телевизора, 2 холодильника и стиральную машину. 

Телевизоры подозреваемый разобрал на цветные металлы и радиодетали, холодильники сдал в пункт приёма вторсырья, а стиральную машину оставил себе. Найти мужчину удалось по горячим следам, когда пытался реализовать похищенный металлолом. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет колонии. 

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