В Ряжске госпитализировали пенсионера после столкновения Renault Logan и Audi 80

В городе Ряжск Рязанской области 64-летний водитель на Audi 80 столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 69-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП случилось в пятницу, 12 ноября, около 12:10, на улице Красной. По предварительным данным, водитель Audi 80, выезжая с второстепенной дороги, с включенным ближним светом фар, нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге Renault Logan.

В результате аварии водителя Рено госпитализировали. Транспортные средства получили механические повреждения.

По факту случившегося проводится проверка.