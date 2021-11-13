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Суббота, 13 ноября, 2021
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В Ряжске госпитализировали пенсионера после столкновения Renault Logan и Audi 80

Александр Ильин

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В городе Ряжск Рязанской области 64-летний водитель на Audi 80 столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 69-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП случилось в пятницу, 12 ноября, около 12:10, на улице Красной. По предварительным данным, водитель Audi 80, выезжая с второстепенной дороги, с включенным ближним светом фар, нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге Renault Logan. 

В результате аварии водителя Рено госпитализировали. Транспортные средства получили механические повреждения. 

По факту случившегося проводится проверка.

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