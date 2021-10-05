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Вторник, 5 октября, 2021
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В Рязанском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о вакцинации против гриппа

Александр Ильин
В Рязанском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о вакцинации против гриппа

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Роспотребнадзор по Рязанской области опубликовал памятку с ответами на частые вопросы о вакцинации против гриппа. 

От каких вирусов гриппа защищает вакцина?

Традиционные вакцины защищают от трёх типов:

  • вируса гриппа A (H1N1);
  • вируса гриппа A (H3N2);
  • вируса гриппа B.

Существуют также «четырехвалентные» вакцины, которые дополнительно защищают от одного штамма вируса гриппа B.

Почему прививку нужно делать каждый год?

Ежегодная вакцинация необходима из-за постоянных мутаций гриппа. С появлением новых штаммов обновляется и состав вакцин. 

Можно ли заболеть сразу после прививки? 

Нет. Однако можно почувствовать небольшое недомогание: ломоту в мышцах, температуру. Эти симптомы обычно проходят в течение 3 дней. Такая реакция говорит о том, что в организме началась выработка антител.

Если сделать прививку, остаётся ли шанс всё равно заболеть гриппом?

Такая вероятность существует, однако человек переболеет гриппом уже в лёгкой форме. Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы. 

В Рязанском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о вакцинации против гриппа

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