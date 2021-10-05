В Рязанском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о вакцинации против гриппа

Роспотребнадзор по Рязанской области опубликовал памятку с ответами на частые вопросы о вакцинации против гриппа.
От каких вирусов гриппа защищает вакцина?
Традиционные вакцины защищают от трёх типов:
- вируса гриппа A (H1N1);
- вируса гриппа A (H3N2);
- вируса гриппа B.
Существуют также «четырехвалентные» вакцины, которые дополнительно защищают от одного штамма вируса гриппа B.
Почему прививку нужно делать каждый год?
Ежегодная вакцинация необходима из-за постоянных мутаций гриппа. С появлением новых штаммов обновляется и состав вакцин.
Можно ли заболеть сразу после прививки?
Нет. Однако можно почувствовать небольшое недомогание: ломоту в мышцах, температуру. Эти симптомы обычно проходят в течение 3 дней. Такая реакция говорит о том, что в организме началась выработка антител.
Если сделать прививку, остаётся ли шанс всё равно заболеть гриппом?
Такая вероятность существует, однако человек переболеет гриппом уже в лёгкой форме. Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы.