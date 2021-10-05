В Рязанском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о вакцинации против гриппа

Роспотребнадзор по Рязанской области опубликовал памятку с ответами на частые вопросы о вакцинации против гриппа.

От каких вирусов гриппа защищает вакцина?

Традиционные вакцины защищают от трёх типов:

вируса гриппа A (H1N1);

вируса гриппа A (H3N2);

вируса гриппа B.

Существуют также «четырехвалентные» вакцины, которые дополнительно защищают от одного штамма вируса гриппа B.

Почему прививку нужно делать каждый год?

Ежегодная вакцинация необходима из-за постоянных мутаций гриппа. С появлением новых штаммов обновляется и состав вакцин.

Можно ли заболеть сразу после прививки?

Нет. Однако можно почувствовать небольшое недомогание: ломоту в мышцах, температуру. Эти симптомы обычно проходят в течение 3 дней. Такая реакция говорит о том, что в организме началась выработка антител.

Если сделать прививку, остаётся ли шанс всё равно заболеть гриппом?

Такая вероятность существует, однако человек переболеет гриппом уже в лёгкой форме. Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы.