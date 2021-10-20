В Рязанской области выявлено 193 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 20 октября, в Рязанской области выявлено 193 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 126. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1289 человек, общее число случаев заражения — 45 571.

Темп прироста за сутки составил 0.42%. Показатель заболеваемости в регионе — 4063.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5511.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 34 073 случая заражения (всего 8 094 825), умерло пациентов — 1028 (всего 226 353).