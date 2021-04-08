В Рязанской области пройдет ряд мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Программа «Здоровое сердце — 2021» направлена на сохранение здоровья населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект реализуется Минздравом Рязанской области, РязГМУ и Центром общественного здоровья. Ректор медицинского университета Роман Калинин уверен, что данная инициатива привлечет внимание населения к проблематике сердечно-сосудистых заболеваний.

— В течение месяца пройдет большое количество профилактических и просветительских мероприятий. В том числе будут работать школы по контролю за артериальным давлением, состоятся встречи с врачами, лекции по кардиологии, которые позволят профессионалам рассказать людям о том, как не болеть, правильно питаться и грамотно распределять объем физических нагрузок, – рассказал Калинин.

Также в рамках программы организуют тематические диктанты, которые проверят информированность студентов-медиков, врачей-специалистов, сотрудников всех межрайонных медицинских центров и фельдшерско-акушерских пунктов, населения региона.

— Мы хотим охватить максимально возможное количество жителей региона, масштабировать просветительскую работу во все районы нашего региона. Надеюсь, что результаты такой работы мы увидим в долгосрочной перспективе – и в улучшении качества жизни, и в изменении показателей заболеваемости, – отметил ректор РязГМУ.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий подчеркнул высокую значимость проекта. Во многом это обусловлено выходом из пандемии и необходимостью реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

При регулярной реализации подобных проектов ожидается снижение смертности от болезни системы кровообращения в течение года-двух, а также инсульта и инфаркта миокарда.