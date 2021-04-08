В Рязанской области пройдет ряд мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Программа «Здоровое сердце — 2021» направлена на сохранение здоровья населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется Минздравом Рязанской области, РязГМУ и Центром общественного здоровья. Ректор медицинского университета Роман Калинин уверен, что данная инициатива привлечет внимание населения к проблематике сердечно-сосудистых заболеваний.
Также в рамках программы организуют тематические диктанты, которые проверят информированность студентов-медиков, врачей-специалистов, сотрудников всех межрайонных медицинских центров и фельдшерско-акушерских пунктов, населения региона.
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий подчеркнул высокую значимость проекта. Во многом это обусловлено выходом из пандемии и необходимостью реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.
При регулярной реализации подобных проектов ожидается снижение смертности от болезни системы кровообращения в течение года-двух, а также инсульта и инфаркта миокарда.