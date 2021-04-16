В Рязанской области началась посевная кампания

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О старте посевной кампании в регионе сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Сев ранних яровых культур начался в 13 районах Рязанской области. Работы проведены в целом на 7,5 тыс. га.

Сев сахарной свёклы стартовал в Александро-Невском районе, рапса – в Михайловском и Ряжском.

Предприятиями АПК подкормили озимые зерновые культуры и многолетние травы. В данный момент работы выполнены на 173,1 тыс. га (48% от плана) и 19,4 тыс. га (26,2%) соответственно.

Для сохранения влаги в почве ведётся боронование зяби (110,5 тыс. га), многолетних трав (12,9 тыс. га) и озимых культур (10,1 тыс. га).