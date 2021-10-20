В Рязанской области инспекторы ДПС спасли из пожара пенсионерку-инвалида

В посёлке Сараи сотрудники ДПС Павел Худяков и Александр Злобин вынесли из горящего дома тяжелобольную пенсионерку. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Полицейские увидели пожар на улице Горького, когда выполняли патрулирование. Они сообщили о возгорании в экстренные службы и поспешили к жильцам дома.

Рядом находился мужчина, который рассказал, что в помещении осталась его тяжелобольная супруга. Тогда полицейские немедленно направились внутрь на помощь пенсионерке.

Комнаты в доме заволок густой едкий дым, однако найти женщину всё же удалось — она была на полу возле кровати. Павел Худяков вынес её на руках и передал прибывшим на место медикам.