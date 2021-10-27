В Рязани в 2021 году по причине шалости детей с огнём произошло 10 пожаров

За текущий период 2021 года в Рязани произошло 10 пожаров, причиной которых стали дети, играющие с огнём. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В результате пожаров 1 ребёнок получил травму, уничтожено 6 строений, повреждено — 4. В общей сложности материальный ущерб составил более 1 млн рублей.

В ведомстве уточняют, что обычно со спичками или зажигалкой играют дети в возрасте от 3 до 7 лет. Так они повторяют действия, которые увидели у взрослых.

В МЧС напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра.