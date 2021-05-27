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В Рязани увековечат память о линиях обороны во время Великой Отечественной войны

7info
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На заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение о размещении  памятных знаков в местах прохождения линий обороны города Рязани в районе улицы Высоковольтной и в поселке Мервино со следующим текстом:

«С 27 ноября 1941 года по 2 января 1942 года Рязань находилась на осадном положении. Для защиты города было сооружено несколько линий обороны. Отсюда в сторону железнодорожного вокзала Рязань-2 и высоковольтной подстанции (МОГЭС) был прорыт противотанковый ров.

Рязанским боевым участком командовал генерал-лейтенант танковых войск Василий Александрович Мишулин»;

«С 27 ноября 1941 года по 2 января 1942 года Рязань находилась на осадном положении.

С 24 ноября по 6 декабря 1941 года у с. Мервино отдельными сапёрными батальонами 694 и 695 были оборудованы позиции, которые занимали подразделения 1-го Рязанского добровольческого рабочего  полка, 17-й танковой бригады, 51-го отдельного танкового батальона, авиадесантного батальона, батальона курсантов Владимирского пехотного училища.

Рязанским боевым участком командовал генерал-лейтенант танковых войск Василий Александрович Мишулин».

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