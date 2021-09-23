В Рязани трое рабочих попали в больницу, упав с автовышки

В Рязани трое рабочих из Средней Азии получили травмы, упав с автовышки. Об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает YA62.ru.

ЧП случилось в четверг, 23 сентября, в 09.20 во время проведения отделочных работ в многоквартирном доме на улице Станкозаводской.

Пострадавшие доставлены в ОКБ. У 24-летнего работника закрытый перелом обеих голеней и бедер, его 39-летний коллега получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени и левого бедра. Сломаны рёбра у 35-летнего работника.

Подробности выясняются.