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Вторник, 24 августа, 2021
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В Рязани пьяный водитель въехал в троллейбус

7info
В Рязани пьяный водитель въехал в троллейбус

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В Рязани трое сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Московскому району задержали нетрезвого водителя. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В посёлке Приокский полицейские, возвращавшиеся в отдел с задания, увидели ДТП с участием троллейбуса и автомобиля «Ниссан Мурано». Водитель иномарки вёл себя неадекватно, от него пахло спиртным. Мужчина попытался уехать с места происшествия, но был задержан правоохранителями.

Водителя передали сотрудникам ГИБДД.

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