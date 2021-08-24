В Рязани пьяный водитель въехал в троллейбус

В Рязани трое сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Московскому району задержали нетрезвого водителя. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В посёлке Приокский полицейские, возвращавшиеся в отдел с задания, увидели ДТП с участием троллейбуса и автомобиля «Ниссан Мурано». Водитель иномарки вёл себя неадекватно, от него пахло спиртным. Мужчина попытался уехать с места происшествия, но был задержан правоохранителями.

Водителя передали сотрудникам ГИБДД.