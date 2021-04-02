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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязани пропал 44-летний мужчина

7info7

В Рязани пропал Воробьёв Виталий Васильевич 1977 года рождения. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Мещера».

О местонахождении рязанца ничего неизвестно с 26 марта.

Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение; волосы короткие, чёрные с сединой (возможно, крашеные в чёрный цвет), глаза тёмные, шрам на подбородке.

Одет в чёрные куртку, брюки и кроссовки. С собой у Воробьёва была чёрная сумка через плечо.

Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение, волонтёры отряда просят позвонить по номеру: +7(4912)51-21-71

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