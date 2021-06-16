В Рязани продолжают стричь кустарники и выкашивать газоны

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В Рязани продолжается благоустройство улиц и общественных пространств. О работах, проделанных 15 июня, отчиталась мэрия города.

В уборке были задействованы 160 сотрудников и 77 единиц техники Дирекции благоустройства. Газоны выкашивали на Лыбедском бульваре, в парке Морской славы, на Михайловском шоссе, в Нижнем городском саду. Специалисты обрабатывают обращения граждан. По просьбам граждан произведён окос на улицах Предзаводской, Поселковой, Качевской.

За прошедшее сутки с улиц вывезено 128 кубических метров смета и 30 кубометров грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улице Кальной и Касимовском шоссе.

Проезжую часть мыли в различных частях города. На улице Циолковского покрашено 1020 погонных метров бордюрного камня.