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Четверг, 15 апреля, 2021
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В Рязани продолжают массово отключать воду

Валерия Мединская
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В четверг, 15 апреля, в Рязани отключили подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Водоканал»

В связи с аварийно-восстановительными работами воды не будет:

  • с 9.30 до 17.00 по следующим адресам:
  • пос. Мордасово,
  • пос. Качево,
  • Качевские дворики, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;
  • с 9.20 до 17.00 по следующим адресам:
  • ул. Призаводская, д. 1, д. 2,
  • ул. Интернациональная, д. 1;
  • с 10.30 до 17.00 по следующим адресам:
  • ул. Белякова, д. 4, д. 5, д. 6 (д/сад №5), д. 30.

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