В Рязани продолжают массово отключать воду

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В четверг, 15 апреля, в Рязани отключили подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Водоканал»

В связи с аварийно-восстановительными работами воды не будет:

с 9.30 до 17.00 по следующим адресам:

по следующим адресам: пос. Мордасово,

пос. Качево,

Качевские дворики, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;

с 9.20 до 17.00 по следующим адресам:

по следующим адресам: ул. Призаводская, д. 1, д. 2,

ул. Интернациональная, д. 1;