В Рязани продолжают массово отключать воду

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В четверг, 15 апреля, в Рязани отключили подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Водоканал»
В связи с аварийно-восстановительными работами воды не будет:
- с 9.30 до 17.00 по следующим адресам:
- пос. Мордасово,
- пос. Качево,
- Качевские дворики, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;
- с 9.20 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Призаводская, д. 1, д. 2,
- ул. Интернациональная, д. 1;
- с 10.30 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Белякова, д. 4, д. 5, д. 6 (д/сад №5), д. 30.