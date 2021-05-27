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Четверг, 27 мая, 2021
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В Рязани продают за 800 миллионов ТЦ «Малина»

7info
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В Рязани за 800 миллионов рублей выставлен на продажу торговый центр «Малина». Информацию разместил представитель агентства недвижимости «Брокер & Партнеры».

Четырехэтажное здание находится в центре Рязани. Среди крупных арендаторов – «Перекрёсток», «Детский мир», «Фамилия» и другие. 

В объявлении о продаже сообщается, что доходы от аренды превышают 156 миллионов рублей. Доходы от парковки автомобилей – 12,6 миллиона рублей. Торговый центр платит почти 43 миллиона рублей налогов. 

Чистая прибыль в год превышает 91 миллион рублей. Срок окупаемости объекта оценивается в 8,8 лет. 

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