В Рязани презентовали Центр общественного наблюдения за выборами

Во вторник, 14 сентября, в Рязани состоялась презентация Центра общественного наблюдения за выборами, сообщает региональное правительство.

В мероприятии приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, председатель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, представители политических партий, клуба политологов региона, эксперты, журналисты.

В ходе презентации обозначены цели и задачи Центра, а также представлены его порядок работы. Структура штаба включает в себя мониторинговую, юридическую, мобильную, координационную, экспертную и информационную группы.

Центр общественного наблюдения за выборами в регионе будет работать 17-19 сентября. В течение этих дней состоятся пресс-сессии с участием региональных электоральных экспертов, представителей политических партий, руководителей общественных организаций и национальных общественных объединений, религиозных организаций, координаторов Независимого общественного мониторинга. Кроме того, планируется заседание клуба политологов.