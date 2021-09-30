В Рязани перевели в зону городских парков, скверов, бульваров участок на улице Белякова

В четверг, 30 сентября, на заседании Рязанской гордумы депутаты рассмотрели и одобрили проекты решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальных зон. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Речь идет о переводе участка Восточного Промузла в районе подстанции «Лихачево» в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха и улиц Забайкальской и Белякова с зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны спортивных комплексов и сооружений (в т. ч. автодром) на зону городских парков, скверов, бульваров. Ранее соответствующие изменения были внесены в Генеральный план города.

Депутаты одобрили изменения в Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Рязани, изменении, аннулировании таких наименований, изложив пункт 6 в следующей редакции: «Присвоение имен, фамилий известных жителей города, граждан России и зарубежных стран производится с согласия их ближайших родственников только вновь образованным элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети и по истечении не менее пяти лет со дня смерти указанных лиц. Присвоение имен, фамилий героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов производится по истечении не менее трех лет со дня смерти указанных лиц».