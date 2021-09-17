В Рязани отметят Октоберфест

18 сентября в Рязани стартует осенний фестиваль «Октоберфест». О празднике сообщила пресс-служба гостиничного комплекса «Старый Город».
«Октоберфест» в Рязани пройдет с 18 сентября по 3 октября в ресторане «Бристоль» . Гостей фестиваля ждет развлекательна программа с конкурсами и музыкальными номерами, выступления фокусников и танцоров. В меню будут представлены особые баварские сорта пива, специально сваренные к празднику и традиционная закуска — знаменитый бретцель. Любители мяса смогут по достоинству оценить блюда приготовленные на открытом огне. В помещении ресторана будут организованы фото-зоны, передающие атмосферу оригинального «Октоберфеста».
Ведущим вечера станет Дмитрий Веселов. Среди гостей состоится розыгрыш призов, в том числе ужина на двоих в ресторане «Бристоль» и кофе-машины.
Октоберфест — ежегодный фольклорный фестиваль, проводимый в Мюнхене (Германия) . Впервые гулянья «Октоберфест» состоялись в 1810 году. Поводом послужила свадьба наследника престола Людвига и принцессы Терезы. Несмотря на название, уже много лет праздник начинается во второй половине сентября и длится до первого воскресенья октября. В соответствии с правилами проведения Октоберфеста, на празднике может разливаться только мюнхенское пиво, сваренное в соответствии с мюнхенским законом о чистоте пива 1487 года и немецким законом о чистоте пива 1516 года. Важной частью праздника является костюмированное шествие хозяев пивоварен в сопровождении оркестра.
Открытие фестиваля состоится 18 сентября, сбор гостей 18.30, начало 19.00.
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