В Рязани отключили воду на трёх улицах

В Рязани в пятницу, 22 октября, без холодной воды остались три улицы. Об этом проинформировала горадминистрация.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению Водоканал приступил утром.

До 13.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Островского, дом 95, дом 95 корп. 1, дом 95 корп. 2, дом 97, дом 97 корп. 1, дом 99, дом 99 корп. 1;

До 15.30 по следующим адресам:

улица Бирюзова, дом 31 корп. 1,