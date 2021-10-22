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Пятница, 22 октября, 2021
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В Рязани отключили воду на трёх улицах

7info7

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В Рязани в пятницу, 22 октября, без холодной воды остались три улицы. Об этом проинформировала горадминистрация.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению Водоканал приступил утром.

До 13.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Островского, дом 95, дом 95 корп. 1, дом 95 корп. 2, дом 97, дом 97 корп. 1, дом 99, дом 99 корп. 1;

До 15.30 по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дом 31 корп. 1,
  • улица Вишневая, дом 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20, дом 22, дом 24, дом 26.

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