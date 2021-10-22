В Рязани отключили воду на трёх улицах

В Рязани в пятницу, 22 октября, без холодной воды остались три улицы. Об этом проинформировала горадминистрация.
Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению Водоканал приступил утром.
До 13.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Островского, дом 95, дом 95 корп. 1, дом 95 корп. 2, дом 97, дом 97 корп. 1, дом 99, дом 99 корп. 1;
До 15.30 по следующим адресам:
- улица Бирюзова, дом 31 корп. 1,
- улица Вишневая, дом 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20, дом 22, дом 24, дом 26.