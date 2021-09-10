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Пятница, 10 сентября, 2021
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В Рязани отключили воду на пяти улицах

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В Рязани отключили воду на пяти улицах

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Пять рязанских улиц в пятницу, 10 сентября, остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению сотрудники Водоканала приступили утром.

Воды не будет до 15.00 по адресам:

  • улица 1-й проезд Новой;
  • улица 2-й проезд Новой;
  • улица Совхозная, дом 7б;
  • улица Гражданская.

В 15.30 ХВС восстановят по адресам:

  • улица Пронская, дом 45, дом 47, дом 54, дом 56, дом 58, дом 60, дом 62, дом 64, дом 64 корп. 1, дом 66, дом 68, дом 70, дом 72, дом 74, дом 82, дом 84, дом 86, дом 88, дом 88 корп. 1, дом 90, дом 92, дом 96, дом 98, дом 100, дом 102, дом 104, дом 104 корп. 1.

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