В Рязани отключили воду на пяти улицах

Пять рязанских улиц в пятницу, 10 сентября, остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению сотрудники Водоканала приступили утром.

Воды не будет до 15.00 по адресам:

улица 1-й проезд Новой;

улица 2-й проезд Новой;

улица Совхозная, дом 7б;

улица Гражданская.

В 15.30 ХВС восстановят по адресам: