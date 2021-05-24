В Рязани осудили трех мужчин за убийство и поджог дома в Касимовском районе

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Рязанский областной суд вынес приговор трем мужчинам, которые убили жителя Касимовского района и сожгли его дом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло 28 февраля 2019 года. Пьяные мужчины из-за личной неприязни договорились об убийстве и поджоге дома. Они взяли с собой нож, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и пошли к доме потерпевшего в деревне Семенчуково. Двое из нападавших надели маски-балаклавы и постучались в дверь, а третий остался на дороге, чтобы следить за обстановкой.

— Открыв дверь, мужчина увидел гостей в балаклавах. Он дал им отпор и выбежал на улицу. Там его встретил третий осужденный, что стоял возле дороги. Он-то и нанес 22 удара шилом в область спины, шеи и головы. От множества ударов потерпевший упал на дорогу, — говорится в сообщении.

После к проезжей части подошел один из сообщников. Он ударил погибшего 15 раз ножом. Еще один мужчина в это время поджигал бутылку с жидкостью.

— В результате потерпевший скончался на месте. Огонь уничтожил его имущество и жилой дом. В зависимости от степени участия обвиняемых признали виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и пособничестве в совершении указанных преступлений, — рассказали в прокуратуре.

Присяжные признали трех мужчин виновными в совершении преступления. Им назначили от 14 до 18 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.