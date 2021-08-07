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Суббота, 7 августа, 2021
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В Рязани ограничат движение по улице Дзержинского

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В Рязани ограничат движение по улице Дзержинского
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В Рязани временно ограничат движение по улице Дзержинского, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Причина – работы на трубопроводе на улице Татарской. Движение транспорта ограничат на перекрёстке с улицей Дзержинского по нескольким полосам.

Проезд запретят с 23.00 6 августа и возобновят до конца дня 7 августа. Также с 23.00 7 августа до 05.00 9 августа ограничат движение на улице Ленинского комсомола.

На время работ изменится работа общественного транспорта.

  • Троллейбус №3 от остановки «Художественный музей» будет ехать по улицам Свободы, Ленина, Есенина, Спортивной и Гагарина. От ЦПКиО – по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Циолковского, Театральной площади, Есенина, Грибоедова, Касимовскому шоссе.
  • Троллейбусы №9 от площади Победы будут проезжать по Первомайскому проспекту, улице Маяковского, Есенина до Театральной площади, где совершать разворот. Далее – по улице Есенина, Спортивной и Гагарина. От ЦПКиО будут следовать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту.
  • Троллейбусы №17 от площади Победы будут проезжать через Первомайский проспект, улицы Соборная, Ленина и Циолковского. Далее – следовать по Куйбышевскому шоссе. В обратном направлении троллейбусы будут проезжать по Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту.
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