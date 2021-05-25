В Рязани обсудили вопросы газификации

Во вторник, 25 мая, Николай Любимов встретился с гендиректором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Они обсудили вопросы газификации Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Любимов и Бабаков обсудили крупный проект, которые реализовали в 2020 году в Касимовском, Шиловском и Путятинском районах. В результате были увеличены объемы закачки природного газа до 183 млн кубометров в сутки.
Гендиректор компании также подчеркнул, что благодаря реконструкции ГРС «Михайлов-2» ее мощности увеличились до 75 000 кубометров в час. Губернатор, в свою очередь, отметил важность этого проекта для самого города.
Глава региона также поддержал предложение Бабакова о выезде специалистов НМИЦ «Сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева».