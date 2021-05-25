В Рязани обсудили вопросы газификации

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Во вторник, 25 мая, Николай Любимов встретился с гендиректором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Они обсудили вопросы газификации Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Любимов и Бабаков обсудили крупный проект, которые реализовали в 2020 году в Касимовском, Шиловском и Путятинском районах. В результате были увеличены объемы закачки природного газа до 183 млн кубометров в сутки.

— Прошедшая зима показала, что это было сделано крайне своевременно. Вложенные инвестиции позволили повысить надежность газоснабжения не только Рязанской области, но и в целом Московского промышленного узла, на что и ориентированы в первую очередь эти объекты, – сказал Александр Бабаков.

Гендиректор компании также подчеркнул, что благодаря реконструкции ГРС «Михайлов-2» ее мощности увеличились до 75 000 кубометров в час. Губернатор, в свою очередь, отметил важность этого проекта для самого города.

— Это серьезные инвестиции, вложения в экономику региона, это новые рабочие места с достойной зарплатой. В Михайловском районе создается один из крупнейших цементных кластеров в ЦФО. А для привлечения инвесторов не хватало мощностей по газу. Этот вопрос теперь решен, что позволит вести работу по расширению производства, – сказал Николай Любимов.

Глава региона также поддержал предложение Бабакова о выезде специалистов НМИЦ «Сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева».