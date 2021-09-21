В Рязани обсудили готовность техники к уборке снега и наледи

В понедельник, 20 сентября, в рязанской мэрии состоялось совещание. Мэр Елена Сорокина обсудила со своими подчинёнными вопросы, касающиеся отопительного сезона, ремонта дорог и дворов, подготовки к зиме и вакцинации.

16 сентября в городе к отоплению начали подключать социальные объекты, 20 сентября – жилые дома. Выяснилось, что несколько учреждений социальной сферы до сих пор не отапливаются. Тепло в них планируют дать уже в ближайшие дни. Что касается обеспечением теплом многоквартирных домов, то их к теплоносителю подключают поэтапно. Заявки на подключение подают управляющие компании.

Что касается приближающегося зимнего сезона, то спецтехнику Дирекции благоустройства города необходимо полностью подготовить к 15 октября. Елена Сорокина подчеркнула, что все территории Рязани заранее нужно распределить между подрядчиками и предприятиями. На всех улицах уборка от снега и наледи должна осуществляться своевременно.

Кроме того, в Рязани продолжается вакцинация местных жителей от коронавируса. Как отметила замглавы администрации Надежда Штевнина, растёт количество заболевших. Единственной возможностью защитить себя в период пандемии является вакцинация.