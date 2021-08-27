В Рязани обнаружили мину времён Великой Отечественной войны

В Рязани на берегу реки Трубеж обнаружили мину времён Великой Отечественной войны. На место незамедлительно выехали взрывотехники, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

О предмете, напоминающем боеприпас, сообщили полицейские. Специалисты установили, что это 50-мм миномётная мина времён войны. Боеприпас был сильно повреждён.

Его перевезли на специализированный полигон и уничтожили.

В ведомстве напоминают жителям и гостям региона: при обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не передвигайте их, сразу обращайтесь в экстренные службы.