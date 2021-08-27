20.6 C
Рязань
Пятница, 27 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Рязани обнаружили мину времён Великой Отечественной войны

7info7
В Рязани обнаружили мину времён Великой Отечественной войны

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани на берегу реки Трубеж обнаружили мину времён Великой Отечественной войны. На место незамедлительно выехали взрывотехники, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

О предмете, напоминающем боеприпас, сообщили полицейские. Специалисты установили, что это 50-мм миномётная мина времён войны. Боеприпас был сильно повреждён.

Его перевезли на специализированный полигон и уничтожили.

В ведомстве напоминают жителям и гостям региона: при обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не передвигайте их, сразу обращайтесь в экстренные службы.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]