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12 апреля в Рязани начали белить деревья, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Как сообщает пресс-служба администрации, обработка ветвей предотвращает возникновение ожогов, что особенно важно в весенний период.

За прошедшие сутки с городских территорий вывезли 53 кубометра смета и 77 кубометров грунтовых наносов. Подбор осуществлялся с улиц Кремлевский вал, Юннатов, проезда Яблочкова, Голенчинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подметально-уборочная техника работала на улицах Новой, Грибоедова, Кальной, Фирсова, Солнечной, Есенина, Ленина, Кремлевский вал, Каширина, Подгорной, Щедрина, Спортивной, Дзержинского, Юбилейной, Крупской, Новаторов, Костычева, Соборной, Мервинской, Связи, Халтурина, Циолковского, Урицкого, Гагарина, Черновицкой, площади Свободы, Касимовском шоссе, Солотчинском шоссе, Куйбышевском шоссе, Московском шоссе, Первомайском проспекте, проезде Завражнова, 7-м Мервинском проезде, Театральной площади, Приокском путепроводе и других. Проезжую часть мыли на улицах Спортивной, Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Черновицкой, Островского, Высоковольтной,Чкалова, Ленинского Комсомола и других.

В выходные дни во всех районах города собирали случайный мусор, очищали урны, проводили санитарную уборку общественных туалетов.

Подметание тротуаров вручную и с использованием малой механизированной техники производилось на улицах Чкалова, Ленина, парке Железнодорожников, площади Победы, аллее Росгвардии, у Дворца торжеств, а также Московском шоссе.