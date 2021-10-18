В Рязани грузчики потребовали с женщины за перевоз вещей 27 тысяч

В Рязани грузчики потребовали с клиентки почти в 10 раз больше названной ранее суммы. Перевоз вещей рязанки, по их подсчётам, стоил 27 тысяч рублей вместо 2900. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Грузчиков женщина нашла на сайте объявлений. Позвонив оператору, узнала, что работы оцениваются в 2900 рублей. Когда молодые люди приехали, они показали договор, где были совсем другие расценки, но сообщили клиентке, что это лишь формальность.

В итоге за свою работу грузчики потребовали в 10 раз больше — почти 27 тысяч рублей. Они заявили, что рязанка ошиблась, оператор не мог назвать подобную сумму. И даже начали угрожать.

Соседка сообщила, что вместе с мужем также оказалась в такой ситуации, когда работники резко повысили плату, погрузив часть вещей.

По данным «Оки» молодыми людьми заинтересовалась полиция, подозревая их в мошенничестве.